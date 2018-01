Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Forte em risco de derrocada por erosão da arriba na Lourinhã

Imóvel histórico foi construído por cima da arriba da praia no século XVII.

Por Lusa | 15:06

O Forte de Paimogo, imóvel histórico na Lourinhã, está em risco de derrocada, uma vez que a erosão da arriba da praia, por cima da qual foi construído no século XVII, colocou a descoberto parte das suas fundações.



Trata-se de um imóvel do Estado, classificado como de Interesse Público em 1957.



Contactada pela Lusa, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) esclareceu que o forte está afeto à Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), mas que tem vindo a acompanhar o processo, por ter de dar parecer a qualquer intervenção que venha a ser feita.



A DGPC conhece "a gravidade do problema" desde fevereiro de 2011, altura em que ocorreu uma derrocada na arriba da praia de Paimogo, em cima da qual está erguido o forte.



Por considerar "manifestamente insatisfatórias" as intervenções de consolidação da arriba, a DGPC remeteu, em 2011 e em 2017, relatórios a alertar o município da Lourinhã (ao qual a antiga Direção-Geral do Património do Estado entregou o imóvel por um período de 25 anos), a DGTF e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).



Na mais recente reunião da Assembleia Municipal da Lourinhã, a 28 de dezembro, vários deputados alertaram a Câmara para o "risco de derrocada" do próprio forte, referindo que "já poderia ter ocorrido se este inverno fosse mais rigoroso".



O presidente da Câmara, João Duarte Carvalho, explicou que o município "não se tem alheado" do problema e "quer ser um parceiro ativo", mas "a APA não deixa a Câmara intervir" por o local estar dentro do domínio público marítimo.



Contactada pela Lusa, a APA esclareceu que está prevista uma intervenção na arriba "com o objetivo de minimizar o risco associado à instabilidade do talude", no âmbito do Plano de Ação Litoral XXI, que está em consulta pública no respetivo 'site'.



De acordo com o documento, a que a Lusa teve acesso, as obras têm "prioridade baixa", estão orçadas em 800 mil euros, estão programadas para o período entre 2023 e 2030 e têm como entidade líder a DGPC, enquanto a APA e a Câmara da Lourinhã surgem como entidades parceiras.



Na Assembleia Municipal, o vereador do Ambiente e da Gestão do Litoral, João Serra, detalhou que em novembro o município enviou dois ofícios à APA a pedir a antecipação das obras e a comprometer-se com a empreitada destinada a desviar as águas pluviais da arriba.



Segundo o autarca, o município quer reunir-se com a DGPC "para que seja cumprido o orçamento" e sejam investidos os 1,2 milhões de euros previstos, 800 mil dos quais na consolidação da arriba e 400 mil na requalificação do forte.



Foi à APA que a Direção-Geral do Tesouro e Finanças delegou a coordenação da obra, de acordo a Direção-Geral do Património Cultural.



Antes de entregar o forte à Câmara, a antiga Direção Geral do Património do Estado efetuou obras de estabilização da arriba, em 2000.



Em 2006, o município investiu 145 mil euros na requalificação do imóvel.



O Forte de Paimogo (ou Nossa Senhora dos Anjos de Paimogo) foi construído em 1674 para defender a praia com o mesmo nome e impedir o eventual desembarque de tropas inimigas naquele local de fácil acesso, na guerra pela restauração da independência.



De arquitetura militar barroca, é um exemplar quase único de fortificação posterior à Restauração e, com o fim da guerra, perdeu a missão como fortificação marítima.



O município da Lourinhã localiza-se no distrito de Lisboa.