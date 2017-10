Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fortuna girou entre Bataglia e o amigo

Carlos Santos Silva terá recebido o dinheiro destinado a Sócrates.

Por António Sérgio Azenha

Hélder Bataglia e Joaquim Barroca terão sido, segundo o Ministério Público, as barrigas de aluguer para fazer chegar a Carlos Santos Silva os alegados subornos pagos a José Sócrates. Bataglia terá transferido, a partir de contas das suas sociedades offshore, 12 milhões de euros para uma conta de Barroca na Suíça, que, por sua vez, terá enviado o dinheiro para a conta de uma offshore de Carlos Santos Silva, amigo e suspeito de ser o guardião da fortuna de Sócrates.



A acusação do Ministério Público revela as entradas e saídas de dinheiro nas contas de Bataglia, Barroca e Santos Silva. Bataglia, amigo de Ricardo Salgado e ex-presidente da Escom, terá sido o correio do dinheiro entre o Grupo Espírito Santo (GES) e Joaquim Barroca.



Ricardo Salgado, então líder do BES e do GES, terá pedido ao empresário, segundo o Ministério Público, que recebesse verbas da Espírito Santo Enterprise em contas das suas sociedades offshore e que as enviasse para Joaquim Barroca. O objetivo terá sido esconder o destinatário final das alegadas luvas.



Além dos 12 milhões de euros que saíram de contas de Bataglia para Barroca, o GES terá pago por outras vias, como o negócio simulado de um terreno em Luanda, mais 10 milhões de euros em luvas a Sócrates. Quando foram ouvidos no caso Marquês, Barroca afirmou que Santos Silva nunca o informou de que o dinheiro era de Bataglia. E este disse que só conheceu Barroca em 2014, em Luanda.



Armando Vara recebeu um milhão de Vale do Lobo

Armando Vara, ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, recebeu um milhão de euros em luvas do negócio de Vale do Lobo.



O gestor facilitou um empréstimo de 230 milhões de euros euros aos empresários sem garantias reais. Vara foi nomeado por Sócrates.



Teixeira dos Santos opôs-se a Sócrates na PT

Teixeira dos Santos foi contra a utilização da ‘golden share’ do Estado, como defendeu e decidiu usá-la José Sócrates, para travar a venda da participação de 50% da PT na brasileira Vivo, em junho de 2010, à espanhola Telefónica.



"Pese embora a oposição do [então] ministro das Finanças, o arguido José Sócrates, em face do combinado com o arguido Ricardo Salgado, manteve a sua decisão de exercer o direito de voto das ações detidas pelo Estado na PT no sentido de votar contra a aceitação da proposta apresentada pela Telefónica e garantindo assim a sua rejeição", refere a acusação do Ministério Público.



Teixeira dos Santos manifestou a sua oposição ao primeiro- -ministro numa reunião em São Bento na manhã de 30 de junho, antes do início da assembleia geral da PT. "De forma a procurar apoio para essa decisão, já nas primeiras horas do dia 30 de junho, o arguido José Sócrates convocou para esse mesmo dia, pelas 08h00, antes da hora de início da AG, prevista para as 10H00, alguns dos membros do seu governo", refere a acusação do Ministério Público.



Nessa reunião na residência oficial do primeiro-ministro estiveram presentes, segundo a acusação, Teixeira dos Santos, Carlos Costa Pina, então secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Paulo Campos, secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e Comunicações, e membros do gabinete de Sócrates, como o seu chefe de gabinete Guilherme Dray.