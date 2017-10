Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foto no Facebook safa assaltante de menores

Filho de PSP estava condenado a 20 meses de cadeia por roubo de telemóvel a menores.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Um jovem de 17 anos acusado de assalto, filho de um agente da PSP, foi safo de uma pena de 20 meses de cadeia, suspensa, por roubo, uma vez que uma das vítimas menores o descobriu na rede social Facebook antes do reconhecimento formal na polícia, inquinando essa diligência de prova fundamental, para a qual partiu "sugestionado". Na dúvida, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu agora pela absolvição.



De acordo com o acórdão, a que o CM teve acesso, a história teve início a 13 de março de 2015. O Tribunal de Sintra havia dado por provado que pela hora de almoço desse dia o arguido, na companhia de dois jovens não identificados, assaltou as vítimas, de 14 e 13 anos, na Tapada das Mercês. Os menores iam a caminho da escola, foram agarrados pelo pescoço e um deles ficou sem um telemóvel.



O acusado negou a autoria do crime, dizendo ter ficado em casa a dormir até à uma da tarde, versão suportada pelo pai agente da PSP, mas na qual os juízes não acreditaram. Uma das vítimas disse ter "visto bem a cara do arguido, fixou-o bem e encontrou a sua fotografia no Facebook", transmitindo a identidade à polícia. O jovem acabou acusado e condenado, recorrendo da pena para a Relação.



Os juízes desembargadores questionaram "a coerência da prova por se considerar que toda ela assenta num ‘bizarro’ reconhecimento fotográfico precedente aos reconhecimentos, e no caso dos autos, ‘Facebookiano’ de uma fotografia no perfil do arguido, com base no qual todo o processo se desenvolveu".



Consideram a descoberta do acusado "uma agulha no palheiro" da rede social. Dizem que as vítimas fizeram o reconhecimento formal "sugestionadas", " inquinadas ou envenenadas" pela memória recente da foto no Facebook e que uma "fotografia não é um meio absoluto de identificação."



Juristas citados

O acórdão do Tribunal de Sintra citava Anabela Rodrigues (antiga ministra da Administração Interna) e Figueiredo Dias (considerado o pai do Código Penal) para condenar o acusado em 20 meses de cadeia, suspensa com regime de prova.



Diligência "falível"

"O reconhecimento é, como se sabe, um meio de prova especialmente problemático e falível quando não sejam tomadas as devidas precauções", alerta o acórdão da Relação. A sua credibilidade tem sido "contrariada" por "numerosos estudos empíricos" dos últimos 30 anos.