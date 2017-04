Fotografam filha nua por dinheiro

No processo há ainda uma quarta arguida. Trata-se da mãe de outra menina que enviou a Manuel Alves várias fotos da filha sem roupa, para conseguir dinheiro. Esta arguida está em liberdade. Todos os arguidos respondem por pornografia de menores agravada e abuso sexual de criança.



Na sessão de ontem foi ainda ouvida a filha do casal. Aos juízes contou os horrores que viveu. O depoimento foi verdadeiramente chocante. Devido aos crimes - ocorridos em 2015 - a menor passou a dormir mal, a chorar compulsivamente e deixou de frequentar a escola. Vive com a madrinha.No processo há ainda uma quarta arguida. Trata-se da mãe de outra menina que enviou a Manuel Alves várias fotos da filha sem roupa, para conseguir dinheiro. Esta arguida está em liberdade. Todos os arguidos respondem por pornografia de menores agravada e abuso sexual de criança.

Desesperado por dinheiro para pagar as dívidas, um casal de Lousada aceitou que a filha, na altura com 17 anos, fosse filmada e fotografada em poses sexuais por um milionário do ramo imobiliário, a troco de empréstimos.O homem, que não cobrava juros, chegou mesmo a captar imagens de mãe e filha em contactos íntimos. Manuel Alves, o empresário, e os pais da vítima, todos em prisão preventiva, começaram ontem a ser julgados à porta fechada no Tribunal de S. João Novo, no Porto. Apenas a mãe da menina falou aos juízes.Tanto Manuel Alves como o pai da vítima - hoje com 18 anos - remeteram-se ao silêncio. Ao coletivo, a mãe da menina assumiu que se deslocou com a filha a um apartamento junto ao Estádio do Dragão e que aí foram filmadas nuas numa cama. Disse ainda que chegou a enviar fotos da filha nua a Manuel Alves - tudo para que lhe fosse concedido dinheiro.