Fotógrafo de Cavaco trabalha com Medina e ganha quase 4 mil euros

Luís Filipe Catarino esteve dez anos com o antigo presidente da República.

22:15

Luís Filipe Catarino, fotógrafo que esteve dez anos com Cavaco Silva, trabalha agora com Fernando Medina e ganha quase quatro mil euros por mês, de acordo com informações publicadas no site site Base.gov, a 24 de janeiro de 2018.



O contrato do fotógrafo mostra que Luís Filipe Catarino foi contratado "para acompanhar as atividades da presidência da edilidade lisboeta, em eventos específicos e descritos no contrato", sendo eles o espetáculo de fim de ano 2017/2018, o Festival Eurovisão da Canção, a ModaLisboa, a Volvo Ocean Race, a Volta a Portugal em bicicleta e a Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021.



O site de noticias de Lisboa O Corvo fez as contas: noticiou que o fotógrafo iria receber 10 mil euros por evento, dividindo os 71.923,00 euros, referidos no contrato, pelo número de eventos. No contrato é referido que este valor seria pago em prestações mensais e sucessivas de igual valor, no montante de 3752,50 euros.



Num esclarecimento enviado às redações, a Câmara de Lisboa refere que "o fotógrafo em causa não se limita a fotografar apenas sete eventos, antes acompanha diariamente as atividades da presidência do município — para lá de outros serviços para as publicações da CML".



"Os serviços de fotografia que acompanham a presidência de um órgão público são uma prática comum em Portugal e em todo o mundo", acrescentam.