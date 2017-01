França dispensa autópsias a lusos

Entretanto, em Vila Nova de Foz Coa, familiares e amigos das vítimas mortais aguardam com expectativa a trasladação dos corpos de forma a poderem realizar as cerimónias fúnebres.



Ontem havia a indicação de que, em princípio, os corpos dos emigrantes mortos só deverão chegar a Foz Coa no final do dia de amanhã. A autarquia está a apoiar os familiares.



A exceção deverá ser a família da vítima mortal Marília Nogueira: o marido Nuno e os filhos Hugo (13 anos) e Gabriel (3) devem permanecer hospitalizados.Entretanto, em Vila Nova de Foz Coa, familiares e amigos das vítimas mortais aguardam com expectativa a trasladação dos corpos de forma a poderem realizar as cerimónias fúnebres.Ontem havia a indicação de que, em princípio, os corpos dos emigrantes mortos só deverão chegar a Foz Coa no final do dia de amanhã. A autarquia está a apoiar os familiares.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

As autoridades francesas, a pedido das famílias das vítimas e do Governo português, dispensaram a realização das autópsias aos quatro portugueses que morreram no domingo de madrugada - em Charolles, França - no despiste de um autocarro com dois motoristas que levava 30 emigrantes de regresso à Suíça.Os familiares de Marília Nogueira (32 anos, de Lousada), do casal Lídia e José Montez (56 e 57 anos, de Vila Nova de Foz Coa) e de Graça Murça (de 57 anos, do mesmo concelho) vão agora tratar da trasladação dos corpos para Portugal, o que deverá acontecer nos próximos dias.Segundo afirmou aoManuel Cardia Lima, conselheiro das comunidades portuguesas em Lyon, continuavam ontem internados sete portugueses, dos 28 que ficaram feridos. "A maioria deve ter alta até ao fim de semana", explicou.