Bombeiro perde a vida e deixa mulher e filho

São e José Maria Graça são duas das vítimas mortais que já integram a lista da tragédia ocorrida na tarde deste sábado, em Pedrógão Grande, Leiria. O casal, residente na Bobadela, em Loures, estava a passar o fim de semana em Vila Facaia, uma pequena aldeia no concelho de Pedrógão Grande. Acabaram por morrer quando tentavam escapar às chamas, na EN236-1.







Susana Marques Pinhal e as duas filhas, choradas por vizinhos de da Póvoa de Santa Iria, morreram juntas.





Margarida, filha de Susana





Joana, filha de Susana e irmã de Margarida





Casal Ana Henriques e Ricardo Martins morreram junto do padrasto e da mãe deste (Jaime e Fátima Carvalho)







Jaime e Fátima Carvalho







Já são conhecidas as identidades de algumas das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, em Leiria, que matou 64 pessoas. Esta segunda-feira, a embaixada de França divulgou um comunicado onde confirma que um cidadão francês morreu no fogo de Pedrógão.A primeira vítima a ser identificada foi, de quatro anos, que seguia de carro com o tio quando foram surpreendidos pelas chamas., de 40 anos, ficou com queimaduras de terceiro grau ao combater o fogo em Pedrogão Grande. O bombeiro deacabou por morrer esta segunda-feira no Hospital de Coimbra. Gonçalo era casado e deixa um filho.