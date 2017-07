Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fraude milionária paga vida de luxo

Duncan Evans foi capturado quando jogava golfe.

Por João Mira Godinho | 01:30

Uma vida de excessos, com casas milionárias e carros de luxo, tudo pago por burlas. Assim vivia Duncan Evans, 58 anos, detido esta semana pela PJ quando jogava golfe na Quinta do Lago. O estado britânico exige-lhe 22 milhões de euros.



Evans, do País de Gales, antigo campeão de golfe, foi condenado por fraude, pela primeira vez, em 2003, por uma burla que lesou o estado britânico em 38 milhões de libras (42,5 milhões de euros). O esquema passava por importar produtos isentos de IVA para o Reino Unido e, depois, reclamar a devolução do imposto, que nunca tinha sido pago.



Foi com esse dinheiro, ‘lavado’ em paraísos ficais, que comprou em Inglaterra uma mansão de 1,3 milhões de euros, em 2002, e, depois, outra, de 2,2 milhões. Também adquiriu um Rolls Royce, por 200 mil euros.



Em 2009, Evans é novamente condenado por fraude, a 4 anos de prisão. E, em 2015, o estado britânico exige-lhe a indemnização de 22 milhões de euros. Evans contestou mas o recurso foi julgado improcedente em 2016.



Emitido um mandado de detenção europeu, foi agora detido na Quinta do Lago.



PORMENORES

Antigo campeão de golfe

Em 1980 Duncan Evans venceu o campeonato amador britânico de golfe - prova que tem grande prestígio - e foi considerado personalidade desportiva do ano pela BBC do País de Gales. A carreira como golfista acabou por não ter o sucesso que se esperava.



Presença regular

Duncan Evans era uma presença regular na Quinta do Lago, em particular para jogar golfe. Em 2016 surgiu numa publicação dos Pinheiros Altos - empreendimento na Quinta do Lago - depois de ganhar uma prova.