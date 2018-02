Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Freguesia denuncia falta de manutenção na EN125

Organismo diz que há um ano que reclama limpeza junto da Infraestruturas de Portugal.

Por João Mira Godinho | 08:15

A União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, no concelho de Olhão, acusa a empresa Infraestruturas de Portugal de colocar a "segurança rodoviária em causa, na EN125, devido à inoperância". Em causa a falta de limpeza das bermas da estrada na freguesia, que estão a ser invadidas por plantas e arvoredo.



A união de freguesias diz que "há cerca de um ano" que reclama junto da Infraestruturas de Portugal para que se proceda à limpeza das bermas, sem sucesso: "Após insistentes pedidos, nada foi efetuado, com a Infraestruturas de Portugal a limitar-se a enviar ‘inquéritos de satisfação’ e a responder que o assunto está ‘encerrado’ ao efetuar o seu reencaminhamento para a Rotas Algarve Litoral que, contactada pela união de freguesias, refere não ter conhecimento do mesmo".



Sem competências para proceder à limpeza das bermas da estrada nacional, o organismo sente-se "refém" da vontade "nula" da empresa em fazer a manutenção da via. E, por isso, decidiu "alertar publicamente" para esta "inoperância da Infraestruturas de Portugal", para a comunicação social, enviando ainda fotografias das zonas onde a vegetação mais ocupa a estrada.



Em alguns locais, a vegetação chega à própria faixa de rodagem, colocando em causa a normal circulação, e a situação é especialmente grave entre Alfandanga e a Murteira, descreve a união de freguesias.



O organismo lembra também a obrigação de limpeza dos terrenos, até ao dia 15 de março, para prevenir o risco de incêndios. "Uma situação que pode ser afetada se as bermas das estradas não estiverem limpas", argumenta.