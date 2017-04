Freguesias constroem 60 arcos de romaria

No plano religioso, o destaque vai para a grandiosa procissão da Invenção da Santa Cruz, no dia 3 de maio. Este ano terá alusão ao Ano Mariano e às comemorações do Centenário das Aparições de Fátima.



Com um programa diverso e apelativo, a organização espera, este ano, bater o recorde de visitantes.



Já começaram os preparativos para a primeira grande romaria do Minho. A Festa das Cruzes 2017 realiza-se, de 23 a 7 de maio, em Barcelos, e, este ano, vai contar com mais eventos e mais tradição, numa festa que junta o religioso e o profano.Ao todo, mais de 60 iniciativas vão animar a cidade durante duas semanas. "Este ano foi criado um programa divertido e popular que no final irá satisfazer a população e quem visitar Barcelos ao longo das duas semanas", explicou o presidente da câmara municipal, Miguel Costa Gomes.Com iniciativas para todas as idades, aquela que é considerada uma das maiores romarias do País, é conhecida pela beleza dos arcos que já começaram a ser colocados na avenida da Liberdade. Construídos com materiais alusivos ao artesanato do concelho e santos padroeiros, ao todo, os 60 arcos, que ficarão no largo da feira, representam a identidade e as tradições de cada uma das freguesias do concelho.