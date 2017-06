Frente da cidade limpa de barcos abandonados

"Uma melhor imagem da frente da cidade e proteção do ecossistema" é o objetivo destes trabalhos, que estão a ser levados a cabo pela Sociedade Polis Litoral Ria Formosa.



Dentro de duas semanas a frente da cidade de Faro vai ficar limpa de 30 embarcações de pesca e de recreio que estão abandonadas há anos em plena ria Formosa. Os trabalhos começaram ontem e são da responsabilidade da Sociedade Polis, mas a ideia foi pensada pelo comandante da Zona Marítima do Sul e do Porto de Faro, Nuno Cortes Lopes, quando iniciou funções, no passado mês de dezembro."Não sou de Faro e quando cheguei achei estranho ver a ria [Formosa], numa altura de baixa-mar, com tantas embarcações abandonadas. Antes que me habituasse a esta imagem, fiz algumas diligências no sentido de tentar que fossem removidas", contou aoo comandante Nuno Cortes Lopes, revelando que vão ser retiradas, num espaço de duas semanas, 30 embarcações.Estes barcos, de pesca e de recreio, estão abandonados há anos e muitos até estão parcialmente enterrados no lodo. A perda de interesse nas embarcações por parte dos proprietários é apenas um dos exemplos que poderão explicar o abandono, mas mesmo assim houve questões administrativas a resolver antes desta iniciativa andar para a frente.