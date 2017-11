Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fuga de dois sírios gera alerta terrorista

Marinheiros de 20 e 22 anos escaparam, sem autorização, de navio no porto de Setúbal.

Por Sérgio A. Vitorino e Sofia Garcia | 01:30

O alerta terrorista soou ontem com a fuga de dois sírios de um navio atracado no porto de Setúbal. Walid Jenad, 20 anos, e Bashar Helly, 22, tentavam ser discretos mas foram vistos pelo segurança do terminal. Fugiram a correr pelo portão, cada um com uma mochila às costas, às 07h00.



Por não se saber as intenções dos homens, foram alertadas todas as polícias e a Unidade de Coordenação Antiterrorismo avisou os postos de fronteira nacionais, incluindo os Centros de Cooperação Policial e Aduaneira – Portugal/Espanha. A dupla foi apanhada ao início da noite, pelo SEF, na Gare do Oriente. Iriam apanhar um autocarro ou comboio para fora do País.



O medo de terrorismo justificou-se com a nacionalidade dos marinheiros, disse ao CM fonte conhecedora do caso. A Síria alberga milhares de terroristas do Daesh, que procuram chegar à Europa de várias formas. A mesma fonte assegura que todas as hipóteses são investigadas, incluindo ser apenas uma situação de imigração ilegal.



Walid Jenad (de Tartus) e Bashar Helly (de Idlib) chegaram a Setúbal com a restante tripulação (18 elementos: 15 sírios e 3 indianos) do navio Nagham na terça-feira. Tinham partido do porto de Jorf Lasfar, em Marrocos, com uma carga de ferro.



O comandante confirmou à polícia que os homens não tinham autorização para sair do navio e que tem os passaportes na sua posse. Precisavam dessa autorização superior para utilizar o ‘Yellow Card’ - permissão para irem a terra - atribuído pelo SEF a toda a tripulação.



PORMENORES

Serviço a portaló

A primeira patrulha no local foi da Polícia Marítima, às 07h15. Confirmaram com o comandante que os dois homens estavam de serviço ao portaló (escada de acesso ao navio) e não tinham autorização para sair.



‘Yellow Card’

O SEF disse ao CM ter dado o ‘Yellow Card’ após "verificação documental e consultas às bases de dados definidas". Não havia impedimento e a autorização "decorre das regras nacionais e internacionais".



Alerta global

O primeiro alerta, via 112, foi pelo Centro de Operações Marítimas. Depois foram envolvidos PM, PSP, GNR, SEF e Unidade Contraterrorismo da PJ. O navio, com bandeira panamiana, deve partir sábado.