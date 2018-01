Fuga de gás obriga à evacuação de escola em Braga

Dois alunos ficaram feridos por inalação do gás.

A escola básica Mosteiro e Cávado, em Braga, foi evacuada esta terça-feira devido a uma fuga de gás.



Segundo apurou o CM, pelo menos dois alunos terão ficado feridos por inalação do gás. A diretora da escola explicou que as crianças começaram a sentir uma irritação na garganta e foram tomadas as medidas necessárias para evacuar a escola.



A escola vai permanecer encerrada para se proceder à análise da qualidade do ar e identificar a origem do problema.



