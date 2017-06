Fugas no reservatório de água de Olhão

A empresa municipal adianta que já adjudicou os trabalhos de reparação e selagem das fissuras, "prevendo-se que estes decorram ainda durante esta semana". A Ambilhão, que já estava a realizar uma outra intervenção no depósito, acredita que o funcionamento do equipamento não será afetado.Estava já a decorrer uma remodelação da componente hidráulica do reservatório de água, com a substituição de todas as tubagens e acessórios (condutas adutoras e distribuidoras), numa empreitada que ronda os 74 mil euros.A Ambiolhão adianta que a peritagem à estrutura foi realizada por um engenheiro do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, na sexta-feira, dia 23, para avaliar as condições estruturais do reservatório de água de Olhão.