Fugitivo após tiroteio tinha menor escondida

Um dos principais suspeitos dos disparos que atingiram um jovem na estação de comboios de Olhão, em setembro de 2015, também está a ser julgado por ter escondido uma menor, na altura com 13 anos, que fugiu de casa e com quem mantinha um relacionamento amoroso.Hélder Gomes, de 21 anos, está a ser julgado no Tribunal de Faro juntamente com mais cinco arguidos. Esteve cerca de um ano a ser procurado pelas autoridades depois do tiroteio, que se suspeita ter ocorrido devido a um ajuste de contas entre gangs rivais. O jovem ferido foi baleado na cabeça.O suspeito foi localizado, no final do mês de setembro de 2016, na casa de um amigo no núcleo habitacional do Farol, na ilha da Culatra, onde foi encontrada também a menor. A jovem esteve desaparecida um mês depois de fugir da casa de familiares, de férias em Olhão.Durante o julgamento Hélder Gomes alegou que não sabia que a rapariga era menor e garantiu que a estava a ajudar, porque ela não queria regressar à Noruega, onde residia com a mãe.