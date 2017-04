Fugitivo da prisão de Caxias diz que pagou a guardas para fugir

Gaba-se de que as autoridades não o vão capturar. "Nunca serei apanhado", diz o homem que estava em Caxias em prisão preventiva. Foi detido por integrar um grupo que assaltava jogadores que ganhavam quantias avultadas em casinos.



Joaquim Matos conta que tinha a certeza de que a fuga ia ser bem sucedida e que um carro esperava os três reclusos, junto ao muro da prisão.Gaba-se de que as autoridades não o vão capturar. "Nunca serei apanhado", diz o homem que estava em Caxias em prisão preventiva. Foi detido por integrar um grupo que assaltava jogadores que ganhavam quantias avultadas em casinos.O evadido diz que está junto à fronteira com Espanha, mas o Expresso cita fonte policias que revelam que João Matos estará fora do País. O foragido promete que vai continuar a "provocar a polícia".

Depois de ter publicado várias mensagens e imagens no Facebook - uma das quais o mostra a manusear uma arma de guerra - Joaquim Matos vem agora dizer que pagou a guardas prisionais para fugir da prisão de Caxias.Em declarações ao jornal Expresso, Matos garante que o fio metálico cortante que usou para serrar as grades da cela de onde se evadiu com outros dois reclusos chilenos entrou na prisão com a ajuda de quatro guardas prisionais. E diz que pagou pela colaboração."Não posso dizer quanto paguei mas foi um valor generoso. Uns meses depois de negociar com os guardas arranjaram o material que queríamos", conta ao jornal.