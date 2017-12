Fugitivo da prisão detido após passar sinal vermelho

Desde setembro de 2009 que o homem cumpria um somatório de penas de 10 anos e 14 meses de prisão.

Por Lusa | 13:27

A PSP de Lisboa deteve no domingo à tarde um fugitivo do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, evadido desde 19 de outubro, que desrespeitou um sinal vermelho, segundo um comunicado esta segunda-feira divulgado.



Desde setembro de 2009 que o homem cumpria um somatório de penas de 10 anos e 14 meses de prisão, pelos crimes de tráfico de droga, roubo simples, roubo agravado, sequestro, condução sem habilitação legal e furto qualificado.



A detenção ocorreu depois de o suspeito passar um sinal vermelho na freguesia dos Olivais.



A PSP deu ordem de paragem, mas o suspeito fugiu e realizou "várias manobras de condução perigosa, pondo em risco os demais utentes da via".



Quando tentou abalroar uma viatura policial, o homem acabou intercetado na viatura, na qual seguia ainda uma criança de nove anos de idade e uma mulher de 68 anos.



"Após a interceção, apurou-se que o suspeito não estava habilitado para o exercício da condução automóvel, bem como se encontrava evadido de estabelecimento prisional", lê-se no comunicado, que acrescentou que o homem ficou no Estabelecimento Prisional de Lisboa e será presente a tribunal.