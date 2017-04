Fugitivo de Caxias goza com o mapa da cadeia

À frase "Ganhaste, sou teu fã", Jeki Matos responde: "‘Fui", acrescentando com uma ilustração de uma fuga da cadeia. O último post de Joaquim Bitton Matos no Facebook tinha sido colocada a 27 de março.



Na terça-feira, depois de o CM noticiar que o fugitivo se tinha deixado fotografar no Facebook com uma arma de guerra, o luso-israelita voltou a mostrar-se, renovando a jura de que não se entrega.



Joaquim Bitton Matos continua à solta e mantém o tom de provocação e gozo com as autoridades portuguesas, que o deixaram fugir da prisão, a 19 de fevereiro, com outros dois reclusos, chilenos, entretanto já capturados em Espanha.Na terça-feira, o luso-israelita de 33 anos, que estava preso por roubos, regressou à rede social Facebook para publicar uma imagem aérea do estabelecimento prisional de onde escapou."Alguém sabe dizer-me o que é isto, ou devemos perguntar ao 348 e ligar o 112?". Foi com esta interrogação que Bitton Matos, que no Facebook se identifica como Jeki Matos, acompanhou a imagem aérea da cadeia.