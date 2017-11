Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fugitivo goza com polícia a partir da praia

Bitton Matos fugiu da cadeia de Caxias.

Joaquim Bitton Matos, que fugiu da cadeia de Caxias, a 18 de fevereiro continua a desafiar as autoridades, nomeadamente a PJ.



O recluso é o único do grupo de três que continua em parte incerta. Nos últimos meses tem feito várias publicações nas redes sociais onde se mostra a gozar os dias em liberdade, nomeadamente na praia.



Bitton Matos aguardava julgamento em prisão preventiva. No dia da fuga serrou as grades da cela, saltou para o pátio e cortou a rede. Fugiu com outros 2 reclusos, já capturados.