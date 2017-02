Funcionária da Autoridade para as Condições do Trabalho julgada por peculato

A arguida está em liberdade e sujeita a termo de identidade e residência.



O início do julgamento, que será feito por um tribunal singular, está agendado para as 14:00 no Campus da Justiça, em Lisboa.



O MP requereu a perda a favor do Estado dos cerca de 4.800 euros obtidos ilicitamente pela funcionária da ACT.A arguida está em liberdade e sujeita a termo de identidade e residência.O início do julgamento, que será feito por um tribunal singular, está agendado para as 14:00 no Campus da Justiça, em Lisboa.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma funcionária da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) começa esta quarta-feira a ser julgada em Lisboa por peculato e falsidade informática, por se apropriar, alegadamente, de dinheiro da emissão de Certificados de Aptidão Profissional.A acusação do Ministério Público (MP) conta que, entre janeiro e novembro de 2011, a arguida recebeu quase 4.800 euros, entregues diretamente por técnicos superiores e por técnicos de segurança do trabalho, relativos à emissão de Certificados de Aptidão Profissional.Em causa está uma "quantia que não registou no Sistema de Gestão de Receitas, e que fez sua, usando-a em proveito próprio", refere a acusação.