Uma funcionária administrativa da Polícia Judiciária foi detida por inspetores da PJ do Porto.



A mulher terá, ao que tudo indica, desviado ouro que tinha sido apreendido em operações da PJ.



A funcionária é esta manhã presente a juiz num primeiro interrogatório judicial a decorrer no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

