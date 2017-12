Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionária de lar rouba acamado

Usou cartão bancário de paciente para comprar vários bens. Caso ocorreu na Moita.

Por João Tavares | 21.12.17

O homem de 65 anos, com um historial de problemas de saúde, estava aos cuidados de um lar na Moita. Uma funcionária de 31 anos, aproveitando-se do facto de o paciente estar acamado, tirou-lhe o cartão de multibanco e o respetivo código. Levantou dinheiro e pagou vários bens e serviços.



Gastos que, diz a GNR do Montijo, deixaram a vítima em dificuldades económicas.



As autoridades ainda estão a tentar apurar a extensão do roubo. Certo é que à suspeita – investigada há dois meses – foram apreendidos 800 euros e vários bens que se supõe terem sido comprados com o cartão, nomeadamente dois televisores LCD, um frigorífico, um micro-ondas e diversas peças de vestuário. Bens adquiridos em grandes superfícies comerciais.



A mulher, sem antecedentes criminais, terá ainda gasto dinheiro em inúmeras refeições. Acabou intercetada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR do Montijo.



Presente a um juiz, a mulher, além de estar proibida de trabalhar na instituição, tem de se apresentar todos os dias no posto da GNR.