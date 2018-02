Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionária desvia 15 mil euros de instituição

Mulher de 34 anos vai ser julgada no Tribunal de Santarém.

Por J.N.P. | 09:01

Durante os oito anos que trabalhou no Centro de Apoio Social da Parreira, no concelho da Chamusca, era a única funcionária com acesso a toda a gestão diária e usou-se disso para desviar mais de 15 mil euros dos cofres da instituição para proveito próprio.



Agora, a mulher de 34 anos, entretanto despedida, vai ser julgada no Tribunal de Santarém. Está acusada pelo Ministério Público de dois crimes de peculato na forma continuada e um de burla qualificada. O valor desviado reflete a soma de cheques depositados em contas pessoais, uso do cartão de combustível para abastecer a sua viatura e donativos.