Funcionário assistido após incêndio em restaurante no Porto

Fogo começou na cozinha do restaurante "Porto Meu", na Rua da Picaria.

16:51

Uma pessoa teve de ser assistida esta sexta-feira, no Porto, na sequência de um incêndio num restaurante situado no rés-do-chão de um prédio de quatro andares, informou o comandante do Batalhão de Sapadores Bombeiros.



Seguindo Rebelo de Carvalho, o caso ocorreu num restaurante da Rua da Picaria e o alerta foi dado cerca das 15h10, tendo-se deslocado para o local quatro viaturas e 20 operacionais.



Foi necessária a assistência a um funcionário do restaurante "com problemas relacionados com a inalação de fumos ou de pânico", revelou o comandante.



Segundo Rebelo de Carvalho, o incêndio começou na cozinha do restaurante "Porto Meu", suspeitando-se que tenha surgido do "sistema de exaustão".



A pronta intervenção dos bombeiros evitou que o fogo alastrasse ao andar superior do prédio antigo, não tendo também atingido os edifícios anexos.



O fogo foi dado como extinto cerca das 16h00, mantendo-se os bombeiros no local por mais algum tempo para "verificação das condições para o regresso à normalidade".