Funcionário corrupto nunca foi engenheiro

Ordem dos Engenheiros garante que António Avelino Reis nunca nela esteve inscrito.

Por João Mira Godinho | 08:57

O técnico da Câmara de Olhão, detido em janeiro por corrupção, "não é engenheiro". A denúncia foi feita pela Ordem dos Engenheiros (OE), que garante que António Avelino Reis nunca esteve inscrito no organismo.



O técnico, da secção de Obras Particulares da divisão de Urbanismo da câmara, foi detido por suspeitas de aceitar dinheiro para passar licenças de obras ou fazer avançar mais depressa processos de licenciamento.



A OE diz que Avelino Reis fez "uso indevido do título profissional" e praticou "atos de engenharia para os quais não lhe foram atribuídas competências". Perante "mais um dos casos em que o Estado ou as autarquias são os primeiros a violar a lei", a OE contactou a autarquia, para esclarecer a situação.



Ao CM, António Pina, presidente da câmara, disse que "o técnico não tinha de estar inscrito na OE para as funções que desempenhava" e acrescentou não saber "qual a formação" do funcionário.



No entanto, em documentação da autarquia, Avelino Reis é identificado como "engenheiro técnico civil" e o Correio da Manhã teve acesso a um acórdão do Tribunal da Relação de Évora, num processo que envolvia a câmara, em que o homem foi ouvido e foi citado como "engenheiro civil".



PORMENORES

Medidas de coação

O DIAP de Faro proibiu Avelino Reis do "exercício da atividade profissional de engenheiro civil", entre as medidas de coação aplicadas após a detenção.



Usurpação de funções

O crime de usurpação de funções é punido com uma pena de prisão até dois anos ou multa até 240 dias.



Inscrição obrigatória

A OE diz que quem realize "ações de verificação, aprovação, auditoria ou fiscalização" de atos de engenharia "deve estar validamente inscrito como membro efetivo da ordem".