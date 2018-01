Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionário dos CTT paga a pais para abusar de menina de 9 anos

Suspeito foi preso na semana passada e ficou em prisão preventiva.

Por Miguel Curado | 08:52

A PJ de Ponta Delgada, Açores, prendeu um funcionário dos CTT, de 56 anos, que durante ano e meio – entre o verão de 2016 e o início deste ano – pagou com regularidade a um casal para abusar de uma das filhas.



A menina começou a ser atacada com 8 anos (tem 9 atualmente). Consciente dos problemas económicos e sociais dos pais da criança, que têm mais filhos, o predador sexual começou a apoiar materialmente a família. Com isso conseguiu levá-la para sua casa, onde a menina foi repetidas vezes alvo de abusos sexuais. A criança era também aliciada com pequenas ofertas.



O agressor terá sido denunciado por pessoas ligadas à Segurança Social que, depois, alertou a Polícia Judiciária.



