Funcionários judiciais ameaçam fazer greve

desde a reforma judiciária de setembro de 2014

atraso na revisão dos seus estatutos, prometidaO Sindicato dos Funcionários Judiciais deu um prazo de dez dias para que o Ministério da Justiça responda às solicitações para discutir as alterações. Do lado do Ministério, é dito que o documento ainda não está finalizado e as duas parte deverão reunir-se na próxima semana.De acordo com o avançado a um jornal nacional pelo presidente do sindicato, Fernando Jorge, a Ministra da Justiça terá prometido em março a alteração dos estatutos. Contudo, até agora ainda nada foi adiantado, pelo que a organização sindical dá um prazo de dez dias ao Ministério para apresentar as propostas de alterção da lei que define as funções da classe.











Os funcionários judiciais juntam-se assim aos juízes e magistrados do Ministério Público, que também ameaçam fazer greves, apontando para o mês de agosto.

