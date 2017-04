Fundação Cidade de Guimarães condenada a pagar 43 mil euros a Cristina Azevedo

O Tribunal de Guimarães fixou em 43 mil euros o valor da indemnização a receber por Cristina Azevedo pelo seu afastamento da presidência da Fundação Cidade de Guimarães (FCG), responsável pela organização da Capital Europeia da Cultura de 2012.



A decisão, revelada esta segunda-feira à Lusa por fonte judicial, deverá ser contestada pela comissão liquidatária da FCG, constituída pela Câmara de Guimarães, pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças e pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento e Avaliações Culturais.



"A nossa posição é que Cristina Azevedo não tem nada a receber, pelo que, à partida, vamos recorrer", referiu à Lusa o vereador da Cultura na Câmara de Guimarães.





José Bastos ressalvou que, antes de avançar para o recurso, é preciso falar com as outras duas entidades que compõem a comissão liquidatária."Mas o que nos parece, desde já, é que a condenação não faz sentido", acrescentou.A Lusa contactou também Cristina Azevedo, que se escusou a qualquer comentário sobre o assunto.Cristina Azevedo moveu uma ação em tribunal exigindo o pagamento de uma indemnização de 405 mil euros pelo seu afastamento da FCG, criada para gerir e organizar a Guimarães2012, Capital Europeia da Cultura.A presidência da Fundação foi assumida, em agosto de 2009, por Cristina Azevedo, num mandato que se deveria prolongar até 31 de dezembro de 2015.No entanto, foi destituída desse cargo em agosto de 2011, por decisão do então presidente da Câmara de Guimarães, António Magalhães, que lhe retirou a confiança política.Na ação que moveu em tribunal, a diretora de Marketing alega que, aquando da sua destituição, foi assinado um acordo pelo qual a FCG se comprometia a compensá-la "pela diferença entre a remuneração mensal que passasse a auferir na situação profissional a que regressasse e a remuneração mensal que auferia aquando da sua designação para presidente da Fundação".Diz que procurou regressar ao seu lugar na Euronext Lisbon, a sua anterior entidade empregadora, mas sublinha que se viu confrontada com a impossibilidade de nela ser reintegrada, motivada por uma reestruturação entretanto operada na empresa que ditou a extinção do seu posto de trabalho.Ficou, assim, sem emprego e, agora, quer que a FCG cumpra o acordo firmado, pagando-lhe os ordenados referentes ao período de 2011 a 2015, que contabiliza em 405 mil euros."O acordo é claro como a água", referiu, nas alegações finais do julgamento, o advogado de Cristina Azevedo.Para Fernando Coelho dos Santos, o único objetivo de Cristina Azevedo com aquele acordo era garantir que não sairia prejudicada pelo facto de ter aceitado o convite que lhe foi endereçado para dirigir a FCG.O advogado admitiu que a indemnização pudesse baixar para 219 mil euros, se o tribunal considerasse que apenas poderia ser tido em conta o "período de vida" da FCG, que foi extinta em 31 de dezembro de 2013.Já o advogado da FCG, Teixeira e Melo, alegou que não houve qualquer extinção "formal e legal" do posto de trabalho de Cristina Azevedo na Euronext, sublinhando até que ela, pela sua não reintegração na empresa, recebeu uma indemnização "muito inferior" àquela a que teria direito.Teria, assim, antes do acordo de rescisão com a FCG, havido uma combinação prévia entre a Euronext e Cristina Azevedo para criar uma situação artificial de desemprego, inflacionando o valor da indemnização a pagar pela Fundação.Desta forma, e sem extinção formal do posto de trabalho, Teixeira e Melo considera que Cristina Azevedo, após sair da Fundação, iria ganhar na Euronext exatamente o mesmo que ganhava antes.Ou seja, "não tem direito a qualquer indemnização".