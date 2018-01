Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fundações para apoio de praia geram alarme em Albufeira

Construção de restaurante está a provocar contestação entre moradores e ambientalistas.

Por Rui Pando Gomes | 09:14

A construção de um apoio de praia, em Albufeira, está a gerar contestação por parte de moradores e ambientalistas. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) garante que o equipamento balnear está licenciado e que irá substituir um apoio de praia que já existia na praia do Peneco.



As obras para a construção do apoio de praia começaram no início do ano. A associação ambientalista Almargem diz que o estabelecimento está a "ocupar ilegalmente" a praia do Peneco. No entanto, questionado pelo CM, Sebastião Teixeira, dirigente regional da APA, garantiu que a obra "está licenciada" e é "mais uma requalificação igual a centenas que já foram feitas nos últimos anos, em todo o Algarve".



O estabelecimento será feito em madeira e vai "substituir uma construção em alvenaria que já existia e que foi destruída por uma tempestade". O espaço está a ser relocalizado para garantir a segurança dos utilizadores e, segundo Ricardo Arrabaça, comandante da Capitania do Porto de Portimão, "a obra está autorizada pela APA e Câmara de Albufeira".



O alarme gerado é maior devido à cratera que foi feita em plena praia. "As fundações terão de ficar assentes em cima de rocha para que não seja arrastado caso a água do mar chegue ao local", explicou o dirigente da APA. Quando à dimensão, garante que é "igual ou inferior" ao permitido por lei.



"Fala-se muito de riscos na zona costeira, em grande parte derivados das alterações climáticas, mas, ao mesmo tempo, vai sendo assegurada a permanência de habitações e equipamentos em áreas suscetíveis de virem a ser atingidas pelo avanço do oceano", alerta a Almargem.