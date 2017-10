Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fundo investe 100 milhões em reabilitação urbana na zona de Lisboa

Sociedade anunciou que o fundo tem como objetivo investir nos próximos 12 a 18 meses nas zonas de Lisboa e no eixo Estoril-Cascais.

Por Lusa | 13:59

Um novo fundo de investimento de 100 milhões de euros vai ser investido nos próximos 12 a 18 meses em reabilitação urbana residencial na zona de Lisboa, anunciou esta segunda-feira a sociedade de investimentos Quantico.



Num comunicado, a sociedade anunciou que o fundo, denominado Vesta Real Estate Fund, tem como objetivo investir a totalidade dos 100 milhões nos próximos 12 a 18 meses nas zonas de Lisboa e no eixo Estoril-Cascais e terá um período de vida de seis anos, os últimos dos quais para desinvestimento e vendas.



O fundo foi criado em parceria com a consultora espanhola Ubeda e o banco de Andorra Andbank e terá sede no Luxemburgo, supervisionado pelas autoridades monetárias luxemburguesas, "sendo que cada edifício a reabilitar será adquirido por uma sociedade veículo de direito português", acrescentou a empresa.



Os clientes de "private banking" do Andbank, a Quantico e a Ubeda são os principais participantes do Fundo, dispondo de 100 milhões de euros para adquirir e reabilitar imóveis e posterior venda a retalho.



A Quantico realiza desde há quatro anos investimentos na reabilitação urbana com projetos centrados em Lisboa, no segmento residencial médio/alto, tendo no último ano desenvolvido uma parceria com a Ubeda.



Neste período investiu em reabilitação 40 milhões de euros, um valor equivalente a 60 milhões de euros em vendas, tendo os projetos desenvolvidos uma rentabilidade líquida anual superior a 15% para os investidores.