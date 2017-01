Funeral da vítima mortal de Lousada realiza-se na sexta-feira

França dispensa autópsias a lusos





O filho mais velho, de 13 anos, já teve alta.



Os pais da vítima mortal, que também tinham seguido para a França após o acidente, já regressaram a Lousada.



Estas viagens dos familiares, feitas de avião, foram suportadas pela Câmara de Lousada, que também disponibilizou apoio psicológico aos familiares da vítima em Portugal.



O despiste do autocarro ocorreu na madrugada de domingo na Estrada Nacional 79, na direção Mâcon-Moulins, França e provocou quatro mortos, três feridos graves e 25 ligeiros, que seguiam no veículo a caminho de Genebra, Suíça.



Na viatura seguiam 32 passageiros: quatro morreram e três foram hospitalizados e dos restantes 25, quinze seguiram viagem para a Suíça.



Em declarações à Lusa, Pedro Machado avançou que os serviços sociais da Câmara vão continuar a acompanhar a situação da família enlutada.



A família tinha-se deslocado a Lousada para passar a quadra festiva e regressava de autocarro à Suíça, onde está emigrada há alguns anos.



Além da vítima de Lousada, morreram mais três pessoas residentes em Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda



O presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, Gustavo Duarte, disse que os corpos chegam na quinta-feira ao concelho e que os funerais se realizam na sexta-feira.



"Prevê-se que as vítimas cheguem quinta-feira às aldeias de Freixo de Numão e Muxagata, na quinta-feira, ao final da manhã. O primeiro funeral será de uma senhora às 10:00 em Muxagata, sendo o segundo, o do casal de Freixo de Numão, marcado para as 15:00, indicou o autarca à agência Lusa.



O funeral da mulher de Lousada que morreu no acidente com um autocarro em França vai realizar-se na sexta-feira, às 16h30, na localidade de Nevogilde, avançou à Lusa fonte autárquica.Segundo o Município o corpo da mulher de 33 anos já está a ser transportado para Portugal em viatura funerária. Ainda segundo a fonte, a viagem foi iniciada ao meio-dia de hoje, desconhecendo-se a hora da chegada a Nevogilde, freguesia de onde é natural.O marido da vítima, que ficou ferido no acidente, já foi transferido para um hospital na Suíça, acompanhado por uma irmã.