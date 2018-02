Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funeral travado por falta de corpo

Urna não foi embarcada no voo entre Guiné e Portugal.

Por Isabel Jordão | 01:30

O funeral de um emigrante português na Guiné, de 51 anos, foi cancelado em cima da hora, na sexta-feira, em Rio Maior, porque o corpo não foi embarcado no avião que o deveria trazer até Lisboa. Apenas seguiu a guia de voo, onde alguém escreveu à mão a palavra "faltou".



Hélder Gomes, que trabalhava há cinco anos na Guiné, morreu no dia 11 e o seu corpo deveria ter seguido para Lisboa no voo semanal das quintas-feiras. "A agência funerária guineense confirmou que toda a documentação estava tratada e garantiu que iria fazer o embarque da urna", disse este sábado Manuel Martins, proprietário da funerária de Rio Maior que organizou o funeral, adiantando que não foram avisados nem sabem o que possa ter acontecido.



Só quando os funcionários da funerária de Rio Maior chegaram ao aeroporto de Lisboa para levantar o corpo é que perceberam que a urna com o corpo não tinha seguido, nem a documentação respetiva. Apenas havia uma guia de voo, com a palavra "faltou" e sem mais detalhes.



"Não sabemos o que significa aquela indicação", afirmou Manuel Martins, adiantando que poderá querer dizer que haverá algum documento em falta para concluir a trasladação.



O funeral estava marcado para as 14h00 de sexta-feira, na Igreja da Misericórdia, e foi desmarcado já com os familiares e amigos no local, que ficaram indignados. A agência funerária está a apoiar os familiares e espera realizar o funeral na próxima sexta-feira, se o corpo vier no voo semanal.