Furta gasolina a fumar e sofre queimaduras

Ladrão de 40 anos sofreu queimaduras em 50% do corpo depois de acender cigarro, em Loulé.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:26

Um homem que estava a furtar combustível de viaturas estacionadas na garagem de um prédio, em Loulé, ontem de madrugada, ficou queimado depois de acender um cigarro.



Sofreu queimaduras em 50% do corpo e foi transportado de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



O incidente, ao que o CM conseguiu apurar, aconteceu pouco antes das 03h00, na garagem privativa de um prédio na rua Major Manuel Olival, junto ao centro comercial Charlot, no centro da cidade de Loulé.



Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Faro, o suspeito, um homem português de 40 anos, "fez o furto e terá ficado com a roupa impregnada de combustível, tendo de seguida acendido um cigarro".



A roupa acabou por pegar fogo e o homem ficou em estado grave com queimaduras de segundo e terceiro grau.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, os meios do INEM e dos Bombeiros Municipais de Loulé foram alertados e acionados para o local, tal como elementos da GNR.



A vítima foi transportada, de urgência, para o Hospital de Santa Maria, onde está agora a receber tratamento médico às queimaduras sofridas.



PORMENORES

Tinha acesso a garagem

Ao que o CM apurou, o homem tinha acesso à garagem por ser habitante do mesmo prédio. Acabou por atear fogo na roupa, involuntariamente, ainda no interior da garagem.



Moradores desconhecem

Grande parte dos residentes da zona com quem o CM falou ontem desconheciam o incidente, ocorrido de madrugada.



Vítima hospitalizada

Homem foi ontem de madrugada helitransportado para o Hospital de Santa Maria, em particular para a Unidade de Queimados, onde está a ser assistido.