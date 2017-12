Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furtam 16 galinhas no Natal

Homem fez queixa após roubo em Loulé.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:32

Um homem queixa-se do furto de 16 galinhas, na noite de Natal, de um galinheiro que tem na vila de Almancil, Loulé. Um dos animais foi encontrado morto ontem, junto à ribeira de Carcavai, na zona das Pereiras, perto de Almancil.



"Aproveitaram que não estava ninguém por lá e levaram-me 16, só ficaram seis", lamentou ao CM Luís Brito, proprietário do galinheiro, na rua do Emigrante. Ontem, amigos disseram-lhe que várias galinhas tinham sido vistas mortas, numa terreno baldio. Quando foi ao local ,apenas encontrou uma. A GNR foi chamada e registou a queixa.