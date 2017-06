Furtam carrinhas para peças

Um dos detidos foi conduzido à cadeia de Vila Real para cumprir pena por furto, outro ficou em prisão preventiva, dois com apresentações periódicas e um com TIR.

A GNR de Setúbal prendeu cinco homens (quatro portugueses e um marroquino), que furtavam carrinhas de mercadorias em especial no Norte e Centro do País, para depois as levarem a uma oficina na zona de Palmela onde eram desmanteladas para venda de peças.Os investigadores apreenderam, em 4 buscas realizadas na segunda e terça-feira em Pinhal Novo, Samora Correia, Salvaterra de Magos e Celorico de Basto, cinco carrinhas, um Mercedes AMG e um Smart. Os militares apanharam ainda inúmeras peças de automóveis, obtidas através do desmantelamento de outras carrinhas, e ainda utensílios mecânicos usados nos crimes.Além da venda de peças, o gang comprava carros ‘salvados’ (acidentados), que eram depois viciados com as peças resultantes do desmantelamento de viaturas furtadas e revendidos.