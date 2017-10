Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furtam trajes e concertina em Braga

PSP foi chamada ao local e está a investigar.

08:45

Um pequeno armazém junto à igreja de Lomar, em Braga, foi furtado e os ladrões levaram vários trajes, alfaias agrícolas e uma concertina no valor de dois mil euros. O material pertence ao Grupo Folclórico da Casa do Povo de Lomar.



A PSP foi chamada ao local e está a investigar.



Pelas contas dos responsáveis da associação cultural, os prejuízos são superiores a cinco mil euros.



O furto ao espaço alugado, que servia de arrecadação, foi descoberto na sexta-feira, mas os responsáveis do rancho admitem que poderá ter acontecido há já alguns dias.