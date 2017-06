Furtos levam a controlo apertado em Pedrógão Grande

PORMENORES

Autarca fala em 90 casas

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, garantia ontem à noite que são 90 as casas atingidas pelas chamas, acima do avançado ao início da tarde pelo ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques.



Comissão independente

A vice-presidente do PSD, Maria Luís Albuquerque, reiterou ontem a necessidade de uma comissão técnica independente para apurar as circunstâncias que conduziram a que, no incêndio de Pedrógão Grande, tenha havido "perda de vidas humanas como nunca visto".



Donativos ficam em Leiria

O Regimento de Artilharia nº 4, em Leiria, passa a receber roupa, mobiliário e eletrodomésticos. Foi criado neste regimento um centro de recolha e tratamento de donativos, que vão ser armazenados e encaminhados, no futuro, para zonas afetadas. A alimentação e a ração para animais continuam a ser enviadas para Pedrógão.





O autarca Valdemar Alves afirma estar "atento" a qualquer movimentação estranha, mas salienta que "o concelho é pequeno e toda a gente se conhece, por isso não é fácil enganar o nosso povo". Este controlo de voluntários ocorreu depois de várias queixas de lesados dos incêndios que viram a suas casas serem assaltadas durante o tempo em que estiveram deslocadas. Andam ladrões e burlões à solta naqueles concelhos.Autarca fala em 90 casasO presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, garantia ontem à noite que são 90 as casas atingidas pelas chamas, acima do avançado ao início da tarde pelo ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques.Comissão independenteA vice-presidente do PSD, Maria Luís Albuquerque, reiterou ontem a necessidade de uma comissão técnica independente para apurar as circunstâncias que conduziram a que, no incêndio de Pedrógão Grande, tenha havido "perda de vidas humanas como nunca visto".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Todos os voluntários que estão a contactar as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande são identificados e recebem um cartão, de forma a travar a onda de assaltos a residências de que começou a haver notícia assim que as chamas se afastaram das aldeias. A GNR também reforçou o patrulhamento em todo o perímetro afetado pelo incêndio que deflagrou fez ontem uma semana, recorrendo às 20 equipas a cavalo deslocadas para a zona afetada."Assim que soube que andavam pessoas a entrar em casas, dizendo que eram da Câmara ou da Segurança Social decidi mandar identificar todos os voluntários que andam no terreno", disse ontem ao CM o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, adiantando que "metade desses voluntários não aceitaram passar pela Câmara para se identificar e foram embora"."Nós queríamos saber quem cá está, pois alguém podia cair ou morrer e depois vinham pedir responsabilidades", disse o autarca, adiantando estar "convencido" que quem não aceitou identificar-se – recebendo na altura um cartão próprio – "é porque não vinha por bem, porque aqueles que são gente de bem e veio para ajudar está cá e temos mais de 200 a colaborar connosco".