Furtos levam sete à cadeia

Gang de Leste roubava bens preciosos em casas.

Por Miguel Curado | 08:26

O Tribunal da Instância Central de Lisboa condenou a penas de prisão, que, somadas, totalizam 65 anos de reclusão, sete dos 14 arguidos acusados de uma vaga de furtos a residências na área metropolitana de Lisboa e em vários pontos do norte do País. O gang tinha sido investigado e desmantelado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).



O grupo investigado foi seguido de perto nos anos de 2015 e 2016. Uma organização criminosa internacional, com sede na ex-república soviética da Geórgia, fez entrar em Portugal diversas pequenas células de assaltantes.



Os ladrões estudavam os alvos, analisando os prédios a atacar e a rotina dos moradores. Com recurso a gazuas introduziam-se depois nas casas, roubando objetos de grande valor como joias e relógios. Parte dos valores era escoada para a cúpula da rede e a outra parte vendida em lojas de ouro.



O SEF desmantelou este grupo duas vezes (operações Gazua e Morcego, realizadas em 2016). Foram a julgamento 12 georgianos e duas portuguesas.



O coletivo condenou-os a penas entre os 2 meses, suspensa, e os 9 anos de prisão efetiva (para dois georgianos).



PORMENORES

Determinada expulsão

Todos os georgianos condenados em tribunal foram alvo da pena acessória de expulsão de território nacional e interdição de entrada por oito anos.



Todos estão ilegais

Os 12 georgianos condenados estão, segundo informação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ilegais em solo nacional. Nenhum deles tinha a necessária licença de residência.



Documentos falsos

Os arguidos estrangeiros usavam documentos falsos para circular em território europeu.