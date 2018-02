Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolista do Aves destrói Porsche em acidente

Amilton Silva sofreu colisão com outro carro em Santo Tirso.

Por Nelson Rodrigues | 10:50

Amilton Silva, de 28 anos, jogador do Desp. Aves, sofreu um acidente, ontem de manhã, na EN105, em Rebordões, Santo Tirso. O atleta, natural do Brasil, não sofreu ferimentos, mas o seu Porsche ficou parcialmente destruído ao colidir com outro carro - o que obrigou a que a estrada fosse cortada ao trânsito.



Do embate resultaram apenas danos materiais. O condutor da outra viatura também não sofreu quaisquer ferimentos. A GNR esteve no local e registou a ocorrência. Tanto o carro do futebolista, que atua no emblema da 1ª Liga, como o do outro automobilista, necessitaram de ser rebocados.