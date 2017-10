Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futuros polícias a varrer no Alfeite

Agentes da Polícia Marítima em formação colocados a "varrer e a apanhar ervas".

Por Sérgio A. Vitorino | 04.10.17

Os 20 futuros agentes da Polícia Marítima que estão a terminar a sua formação na Escola de Tecnologias Navais, no Alfeite, têm sido colocados a "varrer e a apanhar ervas", denunciou ao CM uma fonte. O trabalho é feito "após as aulas", quando os alunos "deviam estudar".



Fonte oficial da Autoridade Marítima disse que as regras da unidade preveem que os alunos contribuam para a manutenção dos espaços que utilizam e que, no caso dos 20 alunos, tal só acontece "esporadicamente".