Galaicofolia termina hoje uma viagem no tempo

Recriações históricas são a novidade da edição deste ano, que inclui um casamento e um acampamento romano.

Por Liliana Rodrigues | 09:14

O Castro do Alto do Monte de S. Lourenço, em Vila Chã, Esposende, volta a ser invadido pelos galaicos, num evento que termina esta noite e que a organização - uma parceria entre a Câmara de Esposende e a Junta de Vila Chã - espera que se salde num total de 20 mil visitas. Revisitar a cultura, tradição e rituais do povo que há mais de dois mil anos ali habitou, antes da chegada dos romanos, é o objetivo do certame.



‘Galaicofolia – 2000 anos de festa’ é o tema deste ano e que junta, além da diversa animação que as diferentes áreas do recinto oferecem, várias novidades: recriações do casamento (Romanae Nuptiae) e de um acampamento romano, representado pela tenda do General, tendas militares, paliçada e torres e triclinium e colunas.



Música, teatro, gastronomia da época, ambiências, recriações históricas e queimada galega são outros ingredientes garantidos no certame que começou na sexta-feira, é já uma tradição e atrai cada vez mais turistas. Este ano, há um espaço destinado a petiscos, cerveja artesanal e cidra.



"A Galaicofolia é uma marca que visa afirmar o município no plano turístico e divulgar o património concelhio, contribuindo também para a dinamização da economia local.



Além da importância histórica, destaca-se a importância turística, porque temos o castro e o centro interpretativo, onde estão reunidas todas as descobertas arqueológicas do concelho, como as descobertas subaquáticas de Belinho que se enquadram entre os mais valiosos elementos", sublinhou o presidente da câmara, Benjamim Pereira, na abertura do evento.