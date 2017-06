Galapinhos recebe título de melhor praia europeia

Em março, o mesmo site elegeu a cidade do Porto como melhor destino europeu 2017.

Em maio, o site de viagens European Best Destinations brindou Portugal com mais um galardão do turismo. Amanhã, vai entregá-lo. A visada foi a praia dos Galapinhos, em Setúbal, considerada pelo site "a melhor praia da Europa, a praia perfeita numa natureza intocada". A cerimónia de entrega do galardão realiza-–se amanhã, no Forte de S. Filipe, também em Setúbal.O caminho até aos Galapinhos pode ser algo tortuoso, mas quem lá vai volta sempre e garante que vale a pena. "Enganei-me no caminho e tudo. É difícil, mas vale muito a pena. Isto é um paraíso à beira-mar plantado", garante Erundina Silva. A praia de Galapinhos situa-se em pleno coração da Serra da Arrábida, entre a praia de Galapos e a praia dos Coelhos. É conhecida e apreciada pela água cristalina e pela natureza selvagem, comparada por muitos às mais tropicais praias do mundo. "Sou brasileira e tenho os parâmetros de exigência elevados no que toca a praias, mas Galapinhos não fica a dever nada às praias do Brasil. É tranquilo e muito bonito", explica Adriane Duarte.Na competição pelo prémio de melhor praia da Europa estavam 15 destinos baleares de vários países europeus, como Espanha, Itália, França, Grécia e Croácia, mas foi Galapinhos que reuniu consenso e conquistou o primeiro lugar do pódio que, desde então, tem levado milhares de banhistas àquele areal. "Desde a eleição, muito mais gente procura Galapinhos. Por vezes é difícil haver espaço", garante André Fontes, nadador-salvador.