Galiza mais rápida no apoio às famílias das vítimas dos fogos

Em Portugal, os critérios para compensações ainda estão por fixar.

Por Manuel Jorge Bento | 01:30

Bastaram 5 dias à Junta da Galiza para definir a atribuição de 75 mil euros às famílias de cada uma das quatro vítimas mortais dos incêndios de 14 e 15 de outubro, e três semanas para lançar um plano com 30 medidas de combate ao que os galegos apelidaram de "terrorismo ambiental".



Em Portugal, apesar da dimensão muito superior da tragédia – mais de 100 mortos em dois dias de fogos – e de dezenas de medidas já anunciadas, só no fim deste mês o Conselho para a Indemnização das Vítimas de Incêndios irá fixar os critérios para calcular as indemnizações a pagar pelo Estado, 5 meses depois da tragédia de Pedrógão.



"É minha convicção que parte, pelo menos, serão pagas ainda em 2017", disse António Costa, dia 4. Marcelo Rebelo de Sousa criticou os "buracos" que ficaram por cobrir na lei de apoio às vítimas dos fogos, o que levou o primeiro-ministro a dizer ontem que o Governo vai alargar as indemnizações aos feridos graves. Costa disse que há "mais de 100 habitações em construção".



Entre as medidas incluídas no Orçamento do Estado para 2018 está o reforço de equipas de sapadores e a conclusão da rede primária de proteção da floresta. Na Galiza, a reconstrução iniciou-se um dia após os fogos de outubro, com muros de contenção de terras e até lançamento de palha, por meio aéreo, para absorver detritos, além de videovigilância florestal.



PORMENORES

Onze medidas em outubro

A 21 de outubro, o Governo lançou 11 medidas, incluindo o papel reforçado das forças armadas, profissionalização do combate aos fogos, criação de comissão para definir indemnizações, reconstrução de casas e apoio a empresas, mudanças no SIRESP e aposta na biomassa.



Decreto-lei dias antes

A 19 de outubro, a Junta da Galiza aprovava o pagamento até 100 mil € às vítimas dos fogos que perderam casa e 40 mil € para outras casas, bem como a atribuição de 450 €/mês durante 2 anos a todos os afetados.



Emergência conjunta

A Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças vai propor a criação de uma entidade coordenadora de emergências luso-espanholas, com comando sobre os meios dos países e capacidade de resposta imediata.



"Famílias esperaram tempo demais"

O líder parlamentar do PSD criticou ontem o atraso na atribuição de indemnizações. "As famílias já esperaram tempo demais", diz Hugo Soares.



Prejuízos ainda estão a ser contabilizados

Os prejuízos provocados pelos incêndios ultrapassam os 500 milhões de euros e estão ainda a ser contabilizados nas zonas afetadas pelo fogo.