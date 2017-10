Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang ameaça rapaz de 15 anos com caçadeira

Ladrões fugiram com três motosserras e outro instrumento agrícola.

Por M.C. | 08:29

Um rapaz de 15 anos foi ameaçado com uma caçadeira por três homens que o assaltaram, e ao pai, quando estes estavam junto a uma carrinha no Linhó, em Sintra.



Os ladrões fugiram com três motosserras e outro instrumento agrícola.



O crime ocorreu pelas seis da tarde de segunda-feira. O menor foi o primeiro a ser ameaçado com a caçadeira, seguindo-se o pai que o foi defender.



A PJ investiga.