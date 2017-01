Gang armado ataca bombas

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um gang de quatro ladrões encapuzados, armados com uma caçadeira e um revólver, assaltou as bombas da Cepsa na avenida 1º de Maio, no Fogueteiro, Seixal, ao final da noite de quarta-feira. O funcionário passou momentos de terror e viu o grupo levar uma quantia em dinheiro.O roubo ocorreu pelas 21h30. Os assaltantes pararam uma viatura junto à estação de serviço e entraram a correr no posto de combustível. O único funcionário de serviço foi ameaçado com a caçadeira e o revólver e obrigado a abrir a caixa registadora.Ao que oapurou junto de fontes policiais, o grupo roubou cerca de 500 euros. A PJ de Setúbal investiga.