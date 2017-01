Gang armado dispara durante roubo violento

Ao que oapurou, os seis assaltantes estavam todos encapuzados, sendo que três deles tinham armas de fogo. Agiram de forma muito rápida e percorreram as diversas divisões da moradia, situada no lugar de Camalhões, no sentido de procurarem todos os bens de valor.Após os assaltantes terem consumado o roubo, o casal conseguiu pedir ajuda, tendo alertado de imediato a GNR. Por se tratar de um crime cometido com armas de fogo, a Polícia Judiciária do Porto foi chamada ao local.Os inspetores da PJ estiveram durante diversas horas na habitação e fizeram também perícias no Renault entretanto recuperado.tentou, durante o dia de ontem, entrar em contacto com as vítimas, mas sem sucesso.