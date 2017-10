Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang armado faz explodir multibancos

"Enquanto uns carregavam o dinheiro, um empunhava a caçadeira", contou um morador.

Por F.M. e L.R. | 08:58

O estrondo provocado pela explosão do multibanco das bombas de gasolina na rua da Fonte dos Arrependidos, em Vila Nova de Gaia, acordou toda a vizinhança. Uma moradora espreitou à janela e foi ameaçada por um dos quatro ladrões, que estava armado.



O assalto ocorreu às 04h30 de ontem. Hora e meia depois, pelas 06h00, o grupo voltou a atacar, desta vez, no multibanco de uma papelaria de Silveiro, em Barcelos.



A esta hora já havia movimento na rua, mas nem isso os intimidou.



Fizeram explodir o ATM e fugiram com todo o dinheiro.