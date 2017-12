Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang armado rouba 20 mil euros em armazém

Autoridades estão a investigar as circunstâncias em que ocorreu o assalto em Sintra.

Por M.P. | 19.12.17

O assalto aconteceu depois das 15h30 de domingo e foi levado a cabo por quatro homens, encapuzados e armados com pistolas, que invadiram um armazém de compra e venda de pinhas no Mucifal, em Colares, Sintra. Os assaltantes conseguiram levar vinte mil euros.



Antes, ainda ameaçaram uma vítima que estava no local. A GNR foi chamada, no entanto a investigação do caso está entregue à secção de roubos da Polícia Judiciária de Lisboa.



As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que ocorreu o assalto armado. O proprietário já foi ouvido e foi-lhe pedida uma descrição dos assaltantes.



No entanto, tendo em conta que estavam encapuzados, não deu para fornecer dados precisos sobre a fisionomia dos ladrões.