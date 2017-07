Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang assalta 10 casas de luxo em 3 semanas

Quatro argentinos e um chileno enviavam dinheiro e joias para o estrangeiro.

Por Rui Pando Gomes | 09:14

Fizeram um total de dez assaltos a casas de luxo em três semanas, de norte a sul do país, e só numa semana percorreram mais 5 mil quilómetros. Os quatro argentinos e um chileno foram detidos pela GNR de Loulé, em janeiro deste ano, e foram agora acusados pelo Ministério Público (MP) de 26 crimes.



Os crimes aconteceram entre final do mês de dezembro de 2016 e início de janeiro de 2017. Os suspeitos, de acordo com a acusação do MP, "assaltaram dez residências no Porto, na Costa da Caparica, em Almada, em Loures e em Faro, de onde retiraram quantias em dinheiro e objetos de valor, designadamente pulseiras, brincos, relógios, colares e fios em ouro".



São suspeitos de integrarem um grupo extenso e o MP acredita que "alguns dos arguidos enviavam para o estrangeiro dinheiro e objetos que tinham obtido com os furtos". Na altura, foram apreendidas pela GNR encomendas que tinham sido enviadas para Itália e Chile.



Os cinco arguidos foram acusados pelo MP pela prática de onze crimes de furto qualificado, um dos quais tentado, dois crimes de detenção de arma proibida, seis crimes de ameaça agravada e seis de injúria agravada, bem como de um de branqueamento.



PORMENORES

Joias e relógios

Mais de 190 peças de metais preciosos, 50 relógios, perfumes, material eletrónico e vestuário foram apreendidos.



Investigação da GNR

O inquérito foi dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro e a investigação a cargo da GNR de Loulé.



Casas de milionários

O gang é suspeito de integrar um grupo de 60 elementos que fizeram assaltos a casas de milionários, entre eles o comendador António Rodrigues, em Oliveira de Azeméis, e o médico Fernando Póvoas, na Maia.