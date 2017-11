Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang assalta casa e acaba solto por juiz

Dois homens e uma mulher, com idades entre 19 e 26 anos, foram apanhados em flagrante pela GNR.

Por Manuel Jorge Bento | 09:38

Dois homens e uma mulher, com idades entre 19 e 26 anos, foram apanhados em flagrante pela GNR quando assaltavam uma casa, em Mamarrosa, Oliveira do Bairro, na quarta-feira. Presentes a um juiz, ficaram em liberdade, sujeitos a termo de identidade e residência.



Os militares do posto de Bustos surpreenderam os suspeitos dentro da habitação, já na posse de vários objetos - que foram entretanto recuperados e restituídos ao proprietário.



Os ladrões entraram na residência através do arrombamento de uma porta. A GNR apreendeu ainda a viatura na qual os detidos se deslocavam, bem como várias chapas de matrícula que estavam no seu interior.



A ação contou com o apoio de militares do Destacamento de Intervenção de Aveiro.